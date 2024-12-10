Долг польских магазинов составил более 550 млн евро

Исправить ситуацию не помогут даже традиционные рождественские распродажи, во время которых торговля обычно зарабатывает большие деньги. Образ радостного шопинга, созданный в рекламе, не соответствует реальному положению, основанному на объективных данных. За три квартала 2024 года почти пятая часть всех банкротств в Польше пришлась на магазины. С рынка исчезли около тысячи небольших торговых точек. Они не справились с ценами на энергоносители и увеличением минимальной зарплаты. Для того чтобы закупить новый товар, магазинам приходится брать кредит, отдать который они не в состоянии.