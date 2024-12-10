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Bloomberg рассказал, что требовал Зеленский от Трампа во время встречи

10 декабря 2024 09:45
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Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом и главой Франции Эммануэлем Макроном в Париже потребовал предоставить гарантии безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Украина может начать переговоры о прекращении огня лишь с позиции силы, и попросил пригласить ее в альянс.

Трехсторонняя встреча продолжалась 35 минут. По информации The New York Post, Трамп повел себя равнодушно по отношению к отношению к Зеленскому, который почувствовал себя некомфортно в компании двух президентов.

# Международная политика

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