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Песков рассказал, что уход Асада с поста – его личное решение

10 декабря 2024 10:46
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Президент Сирии Башар Асад решил лично покинуть свой пост, заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что это было личное решение Асада. Также Песков добавил, что Москва продолжает диалог со всем странами.
С конца Ноября вооруженные группировки заняли несколько крупнейших сирийских городов, в том числе Дамаск. 

8 декабря оппозиция взяла страну под свой контроль. Асад принял решение уйти в отставку, покинув страну. Позже сообщалось, что Асад и его семья прибыли в Москву, где получили убежище. Власти России находятся в контакте с сирийской оппозицией, которая гарантирует безопасность российских военных баз.
 

# Международная политика

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