Песков рассказал, что уход Асада с поста – его личное решение

Президент Сирии Башар Асад решил лично покинуть свой пост, заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что это было личное решение Асада. Также Песков добавил, что Москва продолжает диалог со всем странами.

С конца Ноября вооруженные группировки заняли несколько крупнейших сирийских городов, в том числе Дамаск.

8 декабря оппозиция взяла страну под свой контроль. Асад принял решение уйти в отставку, покинув страну. Позже сообщалось, что Асад и его семья прибыли в Москву, где получили убежище. Власти России находятся в контакте с сирийской оппозицией, которая гарантирует безопасность российских военных баз.

