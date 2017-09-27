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До сих пор снаряды разлетаются на километры вокруг: под Винницей эвакуированы 30 тысяч человек

27 сентября 2017 11:58
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Новости Украины. Пожар на оружейном складе в Винницкой области Украины теряет свою силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайших населенных пунктах ликвидируют последствия ЧП более 1000 человек.

К расчистке территории приступили и саперы.

До сих пор снаряды разлетаются на километры вокруг: под Винницей эвакуированы 30 тысяч человек-1

До сих пор снаряды разлетаются на километры вокруг.

Осколки лежат прямо на дорогах, у домов и во дворах. Несколько жилых зданий загорелись, но пожарные успели вовремя потушить очаги. В населенных пунктах отключили электричество и газ. Из зоны ЧП эвакуировали 30 тысяч жителей. По данным местных СМИ, ранены несколько человек.

До сих пор снаряды разлетаются на километры вокруг: под Винницей эвакуированы 30 тысяч человек-4

Видео очевидцев: взрывы на складах оружия под Винницей

Напоминаем, пожар на военном объекте вспыхнул поздно вечером 26 сентября. Взрывы были видны даже с высоты птичьего полета. О масштабных всполохах сообщили и пассажиры самолета белорусской авиакомпании (в тот момент лайнер пролетал над Винницей, следуя из Ларнаки в Минск). После этого небо над горящими складами закрыли для полетов в радиусе 50 километров. В связи с экстренной ситуацией президент Украины Петр Порошенко созвал совещание.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт # Петр Порошенко

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