До сих пор снаряды разлетаются на километры вокруг: под Винницей эвакуированы 30 тысяч человек

Новости Украины. Пожар на оружейном складе в Винницкой области Украины теряет свою силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайших населенных пунктах ликвидируют последствия ЧП более 1000 человек. К расчистке территории приступили и саперы.

До сих пор снаряды разлетаются на километры вокруг. Осколки лежат прямо на дорогах, у домов и во дворах. Несколько жилых зданий загорелись, но пожарные успели вовремя потушить очаги. В населенных пунктах отключили электричество и газ. Из зоны ЧП эвакуировали 30 тысяч жителей. По данным местных СМИ, ранены несколько человек.