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США начали строить прототип стены на границе с Мексикой

27 сентября 2017 10:03
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Новости США. США начали возводить прототип стены около границы с Мексикой, в городе Сан-Диего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в этой зоне планируют построить 8 подобных объектов высотой от 5 до 9 метров.

Сооружение стены на границе с Мексикой было одним из громких предвыборных обещаний Дональда Трампа. Став президентом, политик не отступил от намерения. Кроме того, он железной рукой управляет миграционными процессами в США: из страны намерены выдворить три миллиона нелегалов.

США начали строить прототип стены на границе с Мексикой-1

# Фотофакт # США

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