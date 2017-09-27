США начали строить прототип стены на границе с Мексикой

Новости США. США начали возводить прототип стены около границы с Мексикой, в городе Сан-Диего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в этой зоне планируют построить 8 подобных объектов высотой от 5 до 9 метров.

Сооружение стены на границе с Мексикой было одним из громких предвыборных обещаний Дональда Трампа. Став президентом, политик не отступил от намерения. Кроме того, он железной рукой управляет миграционными процессами в США: из страны намерены выдворить три миллиона нелегалов.