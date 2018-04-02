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Власти Великобритании планируют увеличить финансирование военных

02 апреля 2018 15:40
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Новости Великобритании. Власти планирует увеличить оборонный бюджет более чем на миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Считают, что финансирования недостаточно для полноценной работы военных.

Власти Великобритании планируют увеличить финансирование военных-1

Основную часть суммы возьмут из резервного фонда. На такие меры было решено пойти после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери.

# Фотофакт # Деньги

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