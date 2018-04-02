Власти Великобритании планируют увеличить финансирование военных

Новости Великобритании. Власти планирует увеличить оборонный бюджет более чем на миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Считают, что финансирования недостаточно для полноценной работы военных.

Основную часть суммы возьмут из резервного фонда. На такие меры было решено пойти после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери.