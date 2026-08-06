В Бразилии произошел масштабный пожар на химическом предприятии

По данным СМИ, из ближайших домов эвакуировали около 150 человек. На месте работали более 30 пожарных расчетов и около 60 спасателей. Из‑за утечки газов в канализационной системе в окрестностях начали взрываться крышки люков – это осложнило доступ к объекту и создало дополнительные риски для жителей. Аэросъемка показывает, как пламя распространялось за пределы завода, формируя гигантский столб дыма над пригородом Сан‑Паулу. Пожар произошел на предприятии, производящем растворители и полиэфирные смолы. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Спасатели продолжают локализацию очагов и контроль за резервуарами, чтобы предотвратить повторные возгорания.