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Сотрудники аэропорта Барселоны вышли на бессрочную забастовку

06 августа 2026 08:39
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Работа крупнейшего в Испании международного аэропорта Барселоны нарушена из‑за масштабной забастовки работников наземных служб. Они требуют улучшения условий труда и повышения мер безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники аэропорта Барселоны вышли на бессрочную забастовку-2

В акции протеста участвуют более 1200 сотрудников, которые занимаются координацией полетов, оформлением багажа. Отменено несколько десятков рейсов, среди них – из Германии, Италии и Австрии, еще сотни задержаны. Многие самолеты направлены в другие аэропорты. Забастовка проходит в летний пик отпусков. В профсоюзе заявили, что акция протеста будет продолжаться до тех пор, пока руководство аэропорта не сядет за стол переговоров. Воздушная гавань Барселоны до начала сентября должна принять и отправить более 10 тысяч рейсов, однако их выполнение теперь под большим вопросом.

# Испания # Новости Испании

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