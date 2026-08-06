Сотрудники аэропорта Барселоны вышли на бессрочную забастовку

В акции протеста участвуют более 1200 сотрудников, которые занимаются координацией полетов, оформлением багажа. Отменено несколько десятков рейсов, среди них – из Германии, Италии и Австрии, еще сотни задержаны. Многие самолеты направлены в другие аэропорты. Забастовка проходит в летний пик отпусков. В профсоюзе заявили, что акция протеста будет продолжаться до тех пор, пока руководство аэропорта не сядет за стол переговоров. Воздушная гавань Барселоны до начала сентября должна принять и отправить более 10 тысяч рейсов, однако их выполнение теперь под большим вопросом.