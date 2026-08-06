Сильный взрыв и пожар произошли в многоэтажном доме в Нью‑Йорке. Пострадали 11 человек. Трое из них, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают около 300 спасателей и медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что обрушилась часть третьего этажа, в здании выбило окна и двери. Пламя быстро распространялось по соседним квартирам. Пожарным удалось эвакуировать около 20 человек.

Лилиан Бонсиньор, комиссар пожарной охраны Нью‑Йорка:

Огонь буквально вырывался из всех окон. Думаю, больше всего людей волновало, как выбраться наружу и добраться до безопасного места. Пожарные и сотрудники скорой помощи были там, чтобы помочь в этом. И по мере продвижения расследования мы будем получать больше информации. Но, как видите, здание пока очень опасно. Мы убеждены, что люди, эвакуированные из этого здания, и те, кого доставили в больницы, получат всю необходимую помощь.

Причина ЧП устанавливается. Эксперты не смогут обследовать здание, пока не убедятся в его безопасности. По предварительной версии, взрыв произошел из‑за утечки газа.