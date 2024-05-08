Дмитрий Песков заявил о недоверии к информации СБУ насчёт покушения на Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что информации, которую распространяет СБУ касательно покушения на президента Украины Владимира Зеленского, не стоит доверять, пишет ТАСС.

Представители СМИ предложили Пескову прокомментировать новость СБУ о раскрытии «заговора иностранных спецслужб», которые имели намерение осуществить покушение на Владимира Зеленского, а также на ряд руководителей украинских силовых служб. «В целом вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет из СБУ», – отметил представитель Кремля.