В Европе отмечают День Победы над нацизмом

В Европе Победу над нацизмом традиционно празднуют 8 мая. Именно в этот день в 1945 году антигитлеровская коалиция официально подписала безоговорочную капитуляцию нацистской Германии в Берлине, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в честь праздника в ФРГ и Франции цветы к памятникам героям войны принесли российские послы. Местные жители отмечают событие без особых торжеств. В Париже прошла скромная церемония. Глава республики возложил венок к памятнику руководителю Национального сопротивления генералу Шарлю де Голлю. И по традиции зажег Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата под Триумфальной аркой.

А вот в соседствующей с нами Латвии и вовсе не хотят, чтобы ее жители отмечали этот день. Уже поступают сообщения о первых задержаниях людей, которые пришли возложить цветы на места снесенных мемориалов. Только в 2023 году за это в полицию попали 17 человек. Было возбуждено четыре уголовных дела.