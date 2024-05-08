В Европе отмечают День Победы над нацизмом

В Европе Победу над нацизмом традиционно празднуют 8 мая. Именно в этот день в 1945 году антигитлеровская коалиция официально подписала безоговорочную капитуляцию нацистской Германии в Берлине, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Европе Победу над нацизмом традиционно празднуют 8 мая. Именно в этот день в 1945 году антигитлеровская коалиция официально подписала безоговорочную капитуляцию нацистской Германии в Берлине, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня в честь праздника в ФРГ и Франции цветы к памятникам героям войны принесли российские послы. Местные жители отмечают событие без особых торжеств. В Париже прошла скромная церемония. Глава республики возложил венок к памятнику руководителю Национального сопротивления генералу Шарлю де Голлю. И по традиции зажег Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата под Триумфальной аркой.
А вот в соседствующей с нами Латвии и вовсе не хотят, чтобы ее жители отмечали этот день. Уже поступают сообщения о первых задержаниях людей, которые пришли возложить цветы на места снесенных мемориалов. Только в 2023 году за это в полицию попали 17 человек. Было возбуждено четыре уголовных дела.
Впрочем, возлагать цветы к памятникам воинам-победителям в Европе с каждым годом становится все сложнее. Там бушует эпидемия по сносу советских монументов. Их уничтожают в Польше, странах Балтии и Украине. Киев отказался от празднования Дня Победы именно 9 мая, а по европейскому образцу отмечает его сегодня.