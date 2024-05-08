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Россия нанесла групповой ответный удар по военным объектам в Украине

08 мая 2024 13:41
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ВС России после ударов со стороны ВС Украины по российским объектам энергетики осуществили ответный групповой удар по украинским объектам, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В ведомстве информировали, что Вооруженные силы Российской Федерации для нанесения удара применили высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования, аэробаллистический гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», а также БПЛА. Удар осуществлялся по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины с целью снижения возможностей Киева по выпуску военной продукции и переброске вооружения и военной техники из стран Запада, отметили в оборонном ведомстве.

# Международная политика

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