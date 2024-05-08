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Польский судья Томаш Шмидт назвал обвинения в шпионаже причиной своего преследования

08 мая 2024 13:05
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Прокуратурой Республики Польша возбуждено уголовное дело о шпионаже в отношении судьи второго отделения воеводского административного суда Томаша Шмидта, пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

Томаш Шмидт в данный момент находится в Беларуси. Ранее польский судья заявлял, что принял решение об отказе от должности из-за политики, проводимой Варшавой в отношении Минска и Москвы. По утверждению Шмидта, он намерен просить политическое убежище в Республике Беларусь.

RMF FM сообщает, что в отношении Томаша Шмидта начато расследование, которое будет вестись на основе  положений Уголовного кодекса Польши, свидетельствующих о факте шпионажа. Польскому судье грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет до пожизненного заключения, отмечает радиостанция.

# Международная политика

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