Польский судья Томаш Шмидт назвал обвинения в шпионаже причиной своего преследования

Прокуратурой Республики Польша возбуждено уголовное дело о шпионаже в отношении судьи второго отделения воеводского административного суда Томаша Шмидта, пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

Томаш Шмидт в данный момент находится в Беларуси. Ранее польский судья заявлял, что принял решение об отказе от должности из-за политики, проводимой Варшавой в отношении Минска и Москвы. По утверждению Шмидта, он намерен просить политическое убежище в Республике Беларусь.

RMF FM сообщает, что в отношении Томаша Шмидта начато расследование, которое будет вестись на основе положений Уголовного кодекса Польши, свидетельствующих о факте шпионажа. Польскому судье грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет до пожизненного заключения, отмечает радиостанция.