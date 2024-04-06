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Дмитрий Песков: спортсмены сами принимают решение об участии в ОИ-2024

06 апреля 2024 12:12
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Российские спортсмены сами будут принимать решение о своем участии в Олимпиаде 2024 года во Франции, пишет ТАСС.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер. 

Ранее глава ВФХГ внесла предложение, чтобы тренерский совет решал, участвовать в Играх или нет. Отвечая на вопрос журналистов касательно такого предложения Винер, Песков напомнил, что президент Российской Федерации Владимир Путин «неоднократно говорил, что спортсмены сами принимают это решение. Безусловно, неприемлемо, когда спортсменов заставляют отрекаться от чего-то, и тогда это все приобретает другую окраску». Однако в Москве рассчитывают на то, что в МОК сдержат обещание не заставлять спортсменов ничего подписывать.

# Международная политика # Владимир Путин # Дмитрий Песков

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