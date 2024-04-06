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Мексика разрывает дипотношения с Эквадором

06 апреля 2024 10:46
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Дипломатические отношения правительства Мексики и Эквадора приостанавливаются, пишет ТАСС.

Соответствующее поручение президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил министру иностранных дел страны Алисии Барсене. «Я поручил главе МИД объявить о приостановке дипломатических отношений правительства Мексики с Эквадором», – говорится в сообщении Лопеса Обрадора в соцсети X.

Ранее эквадорские полицейские прошли на территорию посольства Мексики с целью осуществить задержание находящегося там  бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа. Властями Мексики Гласу было предоставлено политическое убежище. «Это вопиющее нарушение международного права и суверенитета Мексики», – прокомментировал данный факт Лопес Обрадор.

Хорхе Гласа проходит обвиняемым по делу о коррупции. В период с 2017 по 2022 год бывший вице-президент находился в исправительном учреждении.

# Международная политика # Андрес Мануэль Лопес Обрадор

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