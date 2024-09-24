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Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против Беларуси и России

24 сентября 2024 07:44
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Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс анонсировал новый пакет санкций в отношении Беларуси и России. Об этом пишет РИА Новости.

Он сказал, что эти меры нацелены на участников «захвата Запорожской АЭС», российский военно-индустриальный комплекс и «белорусских лиц и организаций, которые поддерживают вторжение». 

Питерс призвал Россию незамедлительно покинуть Украину.

По словам главы российского государства Владимира Путина, Запад пытается сдерживать и ослаблять Россию, а введенные санкции наносят ущерб мировой экономике. 

По его мнению, цель США и ЕС - ухудшить жизни миллионов людей. В Москве считают, что созданные Западом экономические проблемы будут решены. 

Как отметил Дмитрий Медведев, Вашингтону и Брюсселю не хватило смелости признать провал введенных санкций. На Западе также звучат голоса о неэффективности антироссийских санкций.

# Международная политика

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