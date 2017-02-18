Диалог о безопасности в мире: желающих обсудить тему № 1 в Мюнхене оказалось больше, чем предполагалось

«Минские соглашения» вновь прозвучали на высоком международном уровне. В пятницу открылась Мюнхенская конференция по безопасности. Уже 53-я по счету. Более полувека собирается политическая элита в центре Баварии, чтобы обсудить острейшие темы. Нынче в повестке дня, кроме украинского кризиса, – борьба с терроризмом; отношения Запада с Россией; ситуация в Европе; Сирия и, конечно же, ближайшее будущее не только НАТО при президентстве Дональда Трампа. Новый хозяин Белого дома на форум не приехал. Не прибыл и Владимир Путин. Понятное дело – слишком много неизлечимых сегодня болезней в мировой политике, и первые лица крупных государств дистанцируются от общения друг с другом, с политическим истеблишментом и с прессой, конечно.

Путин не впервые пропускает саммит, а Трампа мечтали, конечно, услышать с мюнхенской трибуны, но, как говорится, мечтать не вредно – делегацию США возглавил вице-президент Майкл Пенс. Он-то и заострил тему «Минских соглашений», выступая 18 февраля с ключевым докладом.

Кроме политико-географического упоминания, чем аукнется конференция Беларуси? Рассказывает и предполагает, может быть, международный обозреватель Алексей Волков.

«Постправда, пост-Запад, постпорядок?» Именно с таким красноречивым названием организаторы опубликовали за несколько дней до мюнхенской конференции специальный доклад. В нем отражены, по мнению специалистов, самые большие проблемы в сфере международной безопасности, и вывод в нем неутешителен – мир вступил в самое беспокойное время со времен Второй мировой войны. Победа Трампа, разобщенность Евросоюза, Сирия и, наконец, украинский вопрос. Распутать клубок по-настоящему серьезных геополитических вопросов в столице Баварии собрались сотни экспертов, главы государств, министры – словом, международный истеблишмент. Кстати, на открытии конференции зал был переполнен – опоздавшие слушали доклады стоя.

Урсула фон дер Ляйен, министр обороны Федеративной Республики Германия:

Мы, европейцы, приветствует откровенные высказывания из Вашингтона о безопасности и свободе нашего континента. Но мы должны укреплять европейскую составляющую трансатлантической безопасностью.

От нашей страны на форуме присутствовал посол Республики Беларусь в Федеративной Республике Германия Денис Сидоренко – без докладов, только наблюдение. Но говорим разрешение конфликта в Украине подразумеваем Минск-2. Вице-президент Майкл Пенс, который и возглавил делегацию США, заявил еще до начала переговоров, что будет требовать соблюдать меморандум, принятый в столице Беларуси.

Майкл Пенс, вице-президент Соединенных Штатов Америки:

Россия и остальные должны уважать «Минские соглашения». Мы это требуем. Деэскалация конфликта на востоке Украины должна начаться немедленно. И США намерены проследить, чтобы все это выполняли.

О нем Мюнхен мечтал. К речи Трампа, без преувеличения, готовились во всем мире – по степени резонанса ожидали Фултона 2.0. А миллиардер-президент Трамп так и не решил, кто друг, а кто оппонент. И в Германию не полетел – слишком жарок градус внимания к его персоне. И все же скандал случился – на домашней пресс-конференции.

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки:

Завтра будут читать тирады про Трампа, который обижает прессу. Вы не журналисты, а мошенники, которые придумывают небылицы про меня. Тише, тише, я не стану реагировать на ваши провокации. Вы мне говорите, что я дружу с Россией. А разве не Клинтон устроила перезагрузку с Россией, причем подарила им дурацкую пластиковую кнопку? Из-за нее мы выглядели последними идиотами.

И пока Трамп-журналисты разыгрывали самый настоящий водевиль, по ту сторону Атлантики его доверенные лица также не остались без внимания. Госсекретарю США Рексу Тиллерсону не нашлось номера в отеле – разместили в санатории за чертой города. А советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн и во время конференции анонсировался как спикер, хотя он покинул пост еще в понедельник.

И на фоне этого теплого приема в Старом свете американцы выступили со своим пониманием архитектуры европейской безопасности. НАТО – это хорошо, но платить должны все – основной мотив выступления Вашингтона.

Джеймс Мэттис, министр обороны Соединенных Штатов Америки:

Если вы пользуетесь ресурсами НАТО, то будьте добры вносить в его развитие свою лепту. Это справедливое требование и такова цена тех свобод, которые мы обещали защищать. Три года назад все согласились с новой схемой финансирования альянса – начинайте выполнять.

Четыре батальона в Прибалтике, группа в Польше и корабли в акватории Черного моря – последние расширения НАТО направлены на «сдерживание России». При этом чиновники альянса явно держат в уме концепцию Рональда Рейгана «мир через силу». И все же стороны за диалог. То, к чему Минск призывал неоднократно, то есть к сохранению стабильности в регионе, медленно, но готовы идти. У войны победителей нет. Понимают это по обе стороны политических баррикад.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

Снизить напряженность в регионе – наша совместная с Россией задача. В этом вопросе много серых зон, но усиление восточных границ, блока и улучшение взаимоотношений с Москвой – первостепенные задачи.

Дикий запад. Еще одна обострившаяся проблема – геополитический раздрайв в ЕС. Великобритания ушла из европейской семьи. Во Франции, той же Испании, Италии и других странах все больше об этом подумывают.

Из титанов благополучных для евроинтеграции нулевых осталась лишь Фрау Меркель. Но и она сдает позиции из-за миграционных скандалов. Что делать с беженцами, Берлин не знает.

Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии:

Число беженцев в мире сейчас на уровне Второй мировой войны. Это глобальная проблема, которой нужно найти решение. Мы продолжим активные дискуссии, в том числе и на этой конференции.

Незнание от ответственности не освобождает. И националисты видят один выход – закрыть шенгенскую зону. Без нее не было бы и таких потоков, – уверены в правом лагере. И это при том, что с Востока европейские врата на замке благодаря границам Беларуси – наши пограничники хода нелегалам не дают. Но сирийский ящик Пандоры открыли еще во времена «арабской весны», и Мюнхен способа закрыть его не предложил. Северная Корея полным ходом изучает наследие Оппенгеймера, а сверхдержавы ведут бой на информационных полях – геополитическая рецессия как она есть. И, пожалуй, единственное, к чему политики пришли в Мюнхене: мир надо спасать. Но каждый это самое спасать понимает со своей секвойи.