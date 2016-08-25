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Новое землетрясение в Италии: магнитуда подземных толчков составила 4,7, в стране – национальный траур

25 августа 2016 07:23
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Новости Италии. Новое землетрясение в центральной Италии. На этот раз магнитуда подземных толчков составила 4,7. Эпицентр залегал в 100 километрах от Рима.

Тем временем в этой же части Аппенинского полуострова продолжается поисково-спасательная операция. Власти сообщили, что количество жертв разрушительной стихии, которая произошла накануне, уже составило 247 человек. И эта цифра не окончательная.

Посольство Беларуси в Италии проверило поступившую на горячую линию информацию о 25 гражданах нашей республики и четырех туристических группах, которые могли находится в зоне землетрясения. Контакт с ними установлен, пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с трагедией в Италии объявлен национальный траур.

# Землетрясение в Италии

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