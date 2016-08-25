Нападение боевиков на американский университет в Кабуле: погибли 12 человек, почти 50 ранены

Новости Афганистана. Число погибших при атаке на Американский университет в Кабуле возросло до 12 человек, порядка 50 ранены. Известно, что среди жертв семь студентов, трое полицейских и два охранника.

Группа вооруженных людей захватила учебное заведение накануне, и полиции потребовалось почти девять часов, чтобы уничтожить террористов. Их было двое. Пока неизвестно, к какой из группировок боевики принадлежали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние месяцы из Афганистана практически ежедневно поступают сообщения о том, что либо «Талибан», либо «Исламское Государство» нападают на мирные города.