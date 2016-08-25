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Землетрясение в Италии: ООН и ЕС готовы оказать помощь Италии и Мьянме в ликвидации последствий катастрофы

25 августа 2016 05:41
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Новости Италии. ООН готова оказать помощь Италии и Мьянме в ликвидации последствий землетрясений. Также глава организации Пан Ги Мун выразил соболезнование семьям и родственникам погибших.

Для того, чтобы помочь пострадавшим в этой трагедии, в центральную Италию отправится специальная гуманитарная миссия. Готовы внести лепту в общее дело и страны Евросоюза. В частности об этом заявили власти Германии.

Тем временем в городах, где землетрясение ударило сильнее всего, продолжают искать людей под завалами – их около тысячи. Поэтому количество погибших может возрасти в разы. Сейчас счет жертв природной катастрофы идет на многие десятки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Землетрясение в Италии

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