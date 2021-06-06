Памятная дата в истории. 77 лет назад был открыт Западный фронт в Европе во Второй мировой войне

Памятная дата в истории самой кровавой войны минувшего столетия. Ровно 77 лет назад был открыт Второй фронт против фашистской Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На французский берег высадились американские, британские и канадские войска. Это до сих пор считается крупнейшей в мировой истории морской десантной операцией. В ней приняли участие более 3 миллионов человек. В память об этом в Нормандии сегодня, 6 июня, откроют британский мемориал, на который затратили более 30 миллионов евро.