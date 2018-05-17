Прямой эфир

Детеныша трубкозуба представили публике в зоопарке Праги: видеофакт

17 мая 2018 10:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Чехии. В Пражском зоопарке публике впервые представили детеныша африканского трубкозуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детеныша трубкозуба представили публике в зоопарке Праги: видеофакт-1

Малышу всего три недели, и любоваться им посетители могут пока только через маленькое окошко в вольере и всего четыре часа в день. Это животное по праву считается лучшим землекопом. За 5 минут оно может вырыть метровую яму.

Детеныша трубкозуба представили публике в зоопарке Праги: видеофакт-4

Трубкозубы ночные хищники. В темное время суток они преодолевают десятки километров в поисках любимой пищи – термитов.

# Зоопарк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Извержение вулкана на Гавайях может в любой момент усилиться: объявлен красный уровень опасности
17 мая 2018 07:46

Извержение вулкана на Гавайях может в любой момент усилиться: объявлен красный уровень опасности

В доме террористов-смертников из Индонезии нашли 54 бомбы
17 мая 2018 07:38

В доме террористов-смертников из Индонезии нашли 54 бомбы

Ещё одна вспышка кори в Украине: за неделю заболели более 1,4 тысячи человек
17 мая 2018 07:01

Ещё одна вспышка кори в Украине: за неделю заболели более 1,4 тысячи человек