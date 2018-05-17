Детеныша трубкозуба представили публике в зоопарке Праги: видеофакт

Новости Чехии. В Пражском зоопарке публике впервые представили детеныша африканского трубкозуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чехии. В Пражском зоопарке публике впервые представили детеныша африканского трубкозуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Малышу всего три недели, и любоваться им посетители могут пока только через маленькое окошко в вольере и всего четыре часа в день. Это животное по праву считается лучшим землекопом. За 5 минут оно может вырыть метровую яму.
Трубкозубы ночные хищники. В темное время суток они преодолевают десятки километров в поисках любимой пищи – термитов.