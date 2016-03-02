Десятый случай заражения вирусом Зика в Китае: власти берут ситуацию под контроль

Новости Китая. Десятый случай заражения вирусом Зика подтвержден в Китае. Заболевание выявили у 40-летнего жителя провинции Гуандун (Южный Китай). Ранее вирус был обнаружен у его двоих детей. Мужчина был госпитализирован, и, как отмечают врачи, его состояние сейчас стабильное.

Раньше вирус Зика был выявлен лишь у некоторых жителей Бразилии, то сейчас лихорадка захватывает новые территории. Зараженные есть и в Южной и Северной Америке, Азии, Африке. Что касается Китая, то на южных территориях очень влажный климат, который способствует размножению комаров, переносчиков вируса.

Так, эксперты отмечают, что вероятность распространения вируса Зика возрастает с наступлением весенне-летнего периода.

Поэтому в КНР существует необходимость в предупреждении распространения лихорадки.

Так, региональные власти планируют провести уборку в общественных местах, чтобы не допустить с приходом весны возможной вспышки лихорадки Зика и других вирусов, переносимых москитами. Также планируется провести масштабное уничтожение комаров, что, скорее всего, осуществят в апреле или мае.

Клинические признаки заболевания – головная боль, незначительное повышение температуры тела, озноб, боли в суставах и спине, сыпь, быстрая утомляемость. Вирус наиболее опасен для беременных женщин: он вызывает у плода микроцефалию.

Впервые вирус Зика обнаружили в 1947 году в Уганде (Африка).

Бразилия стала эпицентром вспышки лихорадки Зика. Перед началом Открытого чемпионата Рио-де-Жанейро по теннису («Rio Open») бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Рафаэль Надаль заявил, что не боится вируса Зика