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«Rio Open»: вирус Зика не пугает Рафаэля Надаля

21 февраля 2016 13:02
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Перед началом Открытого чемпионата Рио-де-Жанейро по теннису («Rio Open») бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Рафаэль Надаль заявил, что не боится вируса Зика.

Надаль и его коллега по сборной Испании Дэвид Феррер уверены в том, что были приняты все необходимые меры по ликвидации размножения комаров, распространяющих вирус.

Рафаэль Надаль, теннисист:
Я постараюсь соблюдать меры предосторожности, однако не придаю этой проблеме большого значения. Я буду выходить на улицу в вечернее время. Я не боюсь. Если это и произойдет со мной – значит, такова моя судьба.

Бразилия стала эпицентром вспышки лихорадки Зика. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вирус чрезвычайной ситуацией для мирового здравоохранения.

По масштабам Зика практически приравнивается к лихорадке Эбола. В настоящее время нет вакцины для профилактики или лечения вируса.

Надаль и Феррер оба прошли квалификацию одиночного разряда, чтобы вернуться в Рио и побороться за медали на летних Олимпийских играх 2016 года.

# Теннис # Рафаэль Надаль

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