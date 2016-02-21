«Rio Open»: вирус Зика не пугает Рафаэля Надаля

Перед началом Открытого чемпионата Рио-де-Жанейро по теннису («Rio Open») бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Рафаэль Надаль заявил, что не боится вируса Зика.

Надаль и его коллега по сборной Испании Дэвид Феррер уверены в том, что были приняты все необходимые меры по ликвидации размножения комаров, распространяющих вирус.

Рафаэль Надаль, теннисист:

Я постараюсь соблюдать меры предосторожности, однако не придаю этой проблеме большого значения. Я буду выходить на улицу в вечернее время. Я не боюсь. Если это и произойдет со мной – значит, такова моя судьба.

Бразилия стала эпицентром вспышки лихорадки Зика. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вирус чрезвычайной ситуацией для мирового здравоохранения.

По масштабам Зика практически приравнивается к лихорадке Эбола. В настоящее время нет вакцины для профилактики или лечения вируса.

Надаль и Феррер оба прошли квалификацию одиночного разряда, чтобы вернуться в Рио и побороться за медали на летних Олимпийских играх 2016 года.