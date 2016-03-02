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Итоги «супервторника»: Дональд Трамп и Хиллари Клинтон лидируют на первичных выборах в США

02 марта 2016 07:41
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Новости США. Итоги «супервторника» подвели в США. Миллиардер-республиканец Дональд Трамп и бывший госсекретарь, претендент на пост президента от демократов Хиллари Клинтон лидируют на первичных выборах. Они прошли сразу в 13 штатах. Этот день стал решающим для будущих кандидатов на пост президента страны от обеих партий.

Предварительные выборы в США продлятся до лета. Съезды республиканцев и демократов, где и будут выбраны кандидаты от партий, запланированы на конец июля. Сами же выборы президента США пройдут 8 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы в США

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