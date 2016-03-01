Европа на грани гуманитарного кризиса из-за неконтролируемого потока беженцев. Об этом заявили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев, добавив, что страны Старого Света не работают сообща, несмотря на уже достигнутые соглашения.

Также государства одна за другой устанавливают новые ограничения на границах. В числе таких уже и Бельгия. Страна отправила на границу с Францией дополнительно около трехсот полицейских. И всё это для того, чтобы не допустить огромного числа иностранцев на свою территорию после сноса стихийного лагеря во французском Кале. Бельгии из-за этого уже пришлось вернуть Франции более шестисот мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.