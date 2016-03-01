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В Москве из-за непогоды отменили около 50 рейсов, более 170 — задерживаются

01 марта 2016 18:16
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Новости России. В Москве непогода нарушила работу аэропортов. Там отменены около 50 рейсов, более 170 — задерживаются. Это коснулось как внутренних, так и международных направлений. Сейчас трудности с вылетом из Москвы в Амстердам, Венецию, Варшаву, Вильнюс, Париж, Рим.

Ограничения из-за обильного снегопада будут действовать и завтра. Авиакомпании пересаживают пассажиров  на другие рейсы.

Между тем, непогода не повлияла на работу Национального аэропорта. Всё вылеты и прилёты выполняются в штатном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Самолет

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