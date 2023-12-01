Их экономика уже ощутила заметный спад. Финские СМИ бьют тревогу. Они сообщают, что торговая, логистическая и развлекательная инфраструктура, в которую местные предприятия вложили сотни миллионов долларов, пустует в отсутствие российских туристов. Десятки тысяч предпринимателей и торговцев остались без работы, зато с долгами. Искусственно созданные руководством Финляндии финансовые трудности в очередной раз доказывают безразличие руководства Европы к проблемам собственных граждан в попытке навредить Москве.