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Десятки тысяч финнов остались без работы после закрытия границы с Россией

01 декабря 2023 19:01
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Новости Финляндии. Жители Финляндии теряют работу после закрытия границы с Россией. Первыми пострадали ближайшие к рубежам районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки тысяч финнов остались без работы после закрытия границы с Россией-1

Их экономика уже ощутила заметный спад. Финские СМИ бьют тревогу. Они сообщают, что торговая, логистическая и развлекательная инфраструктура, в которую местные предприятия вложили сотни миллионов долларов, пустует в отсутствие российских туристов. Десятки тысяч предпринимателей и торговцев остались без работы, зато с долгами. Искусственно созданные руководством Финляндии финансовые трудности в очередной раз доказывают безразличие руководства Европы к проблемам собственных граждан в попытке навредить Москве.

# Граница # Новости Финляндии # Фотофакт

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