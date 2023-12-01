Словацкие дальнобойщики перекроют переход на границе с Украиной

Словацкие дальнобойщики присоединились к акции протеста польских коллег. Союз автоперевозчиков объявил, что 1 декабря с 17 часов по минскому времени они перекроют погранпереход на границе с Украиной, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Будут пропускаться только фуры с гуманитарной помощью, а также с животными и топливом. Блокада будет продолжаться до тех пор, пока не будут удовлетворены их требования. А они такие же, как и у польских водителей. Словаки критикуют власти ЕС и требуют вернуть для украинских транспортных компаний разрешительную систему работы, поскольку те снижают цены на услуги, вытесняя конкурентов с рынка.