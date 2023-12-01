В США одну из трасс засыпало сладостями

В США одна из оживленных трасс оказалась засыпана карамелью и шоколадом. Инцидент произошел в штате Огайо, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Там столкнулись два грузовика, и у одного из них из поврежденного прицепа высыпались сотни килограммов сладкого груза. В районе аварии мгновенно образовалась многокилометровая пробка. Прибывшие на место полицейские вызвали пожарные бригады, чтобы убрать нежданное препятствие с дороги. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.