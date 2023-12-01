Израиль заявил об уничтожении 3 тыс. боевиков

Через несколько часов после возобновления боевых действий в Газе израильская армия объявила, что готовится к новой фазе операции. Она станет более масштабной и затронет южные районы сектора, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Пока в северной части анклава столкновения сторон приобретают все более ожесточенный характер. ЦАХАЛ наносит массированные авиаудары, а боевики ХАМАС бьют ракетами по Израилю. Сирены воздушной тревоги звучат во всех районах страны. Сообщается об уличных боях в городе Газа. ЦАХАЛ заявил об уничтожении 3 тысяч боевиков. Счет убитых мирных жителей идет уже на десятки.