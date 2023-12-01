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Израиль заявил об уничтожении 3 тыс. боевиков

01 декабря 2023 15:20
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Через несколько часов после возобновления боевых действий в Газе израильская армия объявила, что готовится к новой фазе операции. Она станет более масштабной и затронет южные районы сектора, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Израиль заявил об уничтожении 3 тыс. боевиков-1

Пока в северной части анклава столкновения сторон приобретают все более ожесточенный характер. ЦАХАЛ наносит массированные авиаудары, а боевики ХАМАС бьют ракетами по Израилю. Сирены воздушной тревоги звучат во всех районах страны. Сообщается об уличных боях в городе Газа. ЦАХАЛ заявил об уничтожении 3 тысяч боевиков. Счет убитых мирных жителей идет уже на десятки.

Израиль заявил об уничтожении 3 тыс. боевиков-4

Несмотря на это, МИД Катара выпустил официальное заявление, в котором подтвердил, что между воюющими сторонами продолжаются переговоры о новом перемирии. Правда, там признали, что с каждым часом они идут все труднее, а продолжающиеся бомбардировки Газы еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в секторе.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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