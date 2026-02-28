Военные Ирана нанесли удары по американским объектам на Ближнем Востоке

В связи с резким обострением обстановки на Ближнем Востоке национальный авиаперевозчик «Белавиа» принял решение об отмене всех регулярных рейсов по маршруту Минск – Тель-Авив и обратно. По данным диспетчерских служб, небо над некоторыми странами Ближнего Востока может оставаться закрытым минимум до утра 1 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем события в регионе развиваются стремительно. Иран начал широкомасштабную операцию на Ближнем Востоке в ответ на утренние удары со стороны США и Израиля. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил о начале военной кампании против Исламской Республики.

Дональд Трамп, президент США: Только что американские военные начали крупную боевую операцию в Иране. Наша цель – защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранских властей. Целью операции является недопущение получения Тегераном ядерного оружия. Я призываю иранских военных сложить полномочия, иначе бомбы будут падать везде. Операция США против Ирана – шанс, который выпадает раз в несколько поколений.

Военные Ирана нанесли удары по американским объектам в регионе. Тегеран запустил десятки баллистических ракет в сторону Израиля. Под обстрел также попали военные базы США в Катаре, Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, а также на территории Сирии и Иордании. В этих странах объявлена воздушная тревога. К атакам Ирана подключились и йеменские хуситы.

Стороны продолжают обмениваться ракетными ударами. С утра зафиксировано несколько волн пусков. В Иране поражено не менее пяти городов. В Тегеране под удар попали Президентский дворец, штаб разведки, здания парламента и Верховного суда. Сообщается также об атаке на город Бушер, где расположена атомная электростанция.

Известно, что президент Пезешкиан и верховный лидер Хаменеи были заблаговременно эвакуированы в безопасные места. На улицах иранской столицы нарастает паника, люди пытаются покинуть город. В центре Тегерана разрушены жилые дома. Не исключены жертвы среди мирного населения. Школы в ряде провинций переведены на дистанционное обучение.

МВД Ирана создало кризисный штаб. Ситуацию осложняют перебои с мобильной связью и интернетом, а также кибератака на государственные информационные агентства. Израильские СМИ со ссылкой на военных заявляют, что нынешняя атака – только начало, и операция продлится минимум четверо суток.