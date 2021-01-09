Десять младенцев погибли из-за короткого замыкания в роддоме в Индии

Новости Индии. Десять младенцев стали жертвами пожара в больнице индийского штата Махараштра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Десять младенцев стали жертвами пожара в больнице индийского штата Махараштра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагический инцидент произошел в отделении по уходу за больными новорожденными. В момент возгорания в корпусе находились 17 малышей в возрасте от одного до трех месяцев.
Спасти удалось лишь семерых, остальные погибли в результате отравления угарным газом.
По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания в электросети. Семьям погибших детей окажут финансовую помощь. Ведется расследование.