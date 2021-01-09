Крушение индонезийского Boeing 737-500. Что известно к этому моменту?

Новости Индонезии. В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лайнер местной авиакомпании упал в Яванское море недалеко от Джакарты. Самолет выполнял внутренний рейс, на борту находились 65 человек, в том числе дети.

Судно пропало с радаров спустя несколько минут после взлета. По предварительным данным, за 60 секунд самолет потерял более 3 000 метров высоты, затем рухнул в воду. Услышав два взрыва, в море вышли рыбаки. Они же обнаружили спутанный моток кабеля и проводов, который предположительно является частью пропавшего лайнера.