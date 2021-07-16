В Германии из-за сильных наводнений объявлен режим военной катастрофы. Более 1300 человек пропали без вести

Новости Германии. На западе Германии из-за масштабных наводнений объявлен режим военной катастрофы. Это позволит расширить полномочия военных при ликвидации последствий стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами непогоды стали более 100 человек. Свыше 1 300 числятся пропавшими без вести. Новые данные о погибших поступают практически каждый час. Ситуация катастрофическая. Из-за сильнейших дождей уровень воды в реках превысил критический. Потоки сносят все на своем пути. Разрушены сотни домов. Без электричества остались более 160 тысяч жителей.

Местные СМИ уже окрестили наводнение «потопом века». Многие немецкие политики связывают произошедшее с глобальным потеплением климата. Президент Германии завил, что пришло время бороться с этой проблемой.

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ:

Я глубоко тронут новостями и кадрами разрушительных последствий наводнения во многих частях нашей страны. Выражаю свое сочувствие семьям погибших. Только если мы решительно возьмемся за борьбу с изменением климата, мы сможем сдерживать экстремальные погодные условия, которые мы испытываем сейчас.

Ликвидируют последствия непогоды сейчас и на юге Бельгии. Там также сейчас наводнение, крупнейшее за последние 20 лет. Число погибших превысило 20 человек.