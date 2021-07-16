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В Германии из-за сильных наводнений объявлен режим военной катастрофы. Более 1300 человек пропали без вести

16 июля 2021 14:44
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Новости Германии. На западе Германии из-за масштабных наводнений объявлен режим военной катастрофы. Это позволит расширить полномочия военных при ликвидации последствий стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии из-за сильных наводнений объявлен режим военной катастрофы. Более 1300 человек пропали без вести-1

Жертвами непогоды стали более 100 человек. Свыше 1 300 числятся пропавшими без вести. Новые данные о погибших поступают практически каждый час. Ситуация катастрофическая. Из-за сильнейших дождей уровень воды в реках превысил критический. Потоки сносят все на своем пути. Разрушены сотни домов. Без электричества остались более 160 тысяч жителей.

В Германии из-за сильных наводнений объявлен режим военной катастрофы. Более 1300 человек пропали без вести-4

Местные СМИ уже окрестили наводнение «потопом века». Многие немецкие политики связывают произошедшее с глобальным потеплением климата. Президент Германии завил, что пришло время бороться с этой проблемой.

В Германии из-за сильных наводнений объявлен режим военной катастрофы. Более 1300 человек пропали без вести-7

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ:
Я глубоко тронут новостями и кадрами разрушительных последствий наводнения во многих частях нашей страны. Выражаю свое сочувствие семьям погибших. Только если мы решительно возьмемся за борьбу с изменением климата, мы сможем сдерживать экстремальные погодные условия, которые мы испытываем сейчас.

В Германии из-за сильных наводнений объявлен режим военной катастрофы. Более 1300 человек пропали без вести-10

Ликвидируют последствия непогоды сейчас и на юге Бельгии. Там также сейчас наводнение, крупнейшее за последние 20 лет. Число погибших превысило 20 человек.

В Германии из-за сильных наводнений объявлен режим военной катастрофы. Более 1300 человек пропали без вести-13

Есть пропавшие без вести. В Нидерландах тем временем из-за угрозы большой воды эвакуировали около 15 тысяч жителей.

# Наводнение # Франк-Вальтер Штайнмайер # Фотофакт

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