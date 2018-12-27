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На Рождество неизвестные устроили стрельбу в Акапулько

27 декабря 2018 09:02
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Новости Мексики. Стрельба в мексиканском Герреро. Не менее 5 человек погибли в результате нападения неизвестных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди жертв оказался 8-месячный ребенок.

На Рождество неизвестные устроили стрельбу в Акапулько-1

Злоумышленники подъехали на такси к дому, где отмечали Рождество и открыли огонь, после чего скрылись. Правоохранители ведут поиски нападавших.

На Рождество неизвестные устроили стрельбу в Акапулько-4

Город Акапулько, где произошло ЧП, находится на третьем месте в рейтинге самых опасных городов мира. Показатель убийств здесь достиг 106 случаев на каждые 100 тысяч жителей.

# Стрельба # Фотофакт

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