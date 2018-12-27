На Рождество неизвестные устроили стрельбу в Акапулько

Новости Мексики. Стрельба в мексиканском Герреро. Не менее 5 человек погибли в результате нападения неизвестных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди жертв оказался 8-месячный ребенок.

Злоумышленники подъехали на такси к дому, где отмечали Рождество и открыли огонь, после чего скрылись. Правоохранители ведут поиски нападавших.