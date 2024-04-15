Депутаты грузинского парламента подрались из-за законопроекта об иноагентах

В грузинском парламенте вспыхнула драка между депутатами во время обсуждения спорного законопроекта об иноагентах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рассмотрение документа так накалило обстановку в зале, что глава оппозиционной партии набросился на лидера парламентского большинства.

После этого началась массовая потасовка. Согласно предложенным нововведениям, все некоммерческие организации и СМИ, доходы которых поступают из-за границы, должны будут проходить обязательную регистрацию в госреестре. Законопроект уже рассматривался в парламенте страны год назад, но массовые протесты и недовольство граждан вынудили депутатов отложить его чтение на более поздний срок. Дальнейшая судьба документа пока остается неизвестной, парламентарии в скором времени соберутся для решения этого вопроса.