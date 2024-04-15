Украинский президент Владимир Зеленский злится из-за просьбы США не атаковать российские НПЗ. Об этом пишет РИА Новости. Неисполнение просьб привело к росту напряжения в отношениях между Вашингтоном и Киевом.

Официальные лица США выражают опасения, что подобные атаки могут поднять мировые цены на энергоносители и привести к ослаблению поддержки Украины. Ранее

БПЛА Украины атаковали ряд российских нефтеперерабатывающих заводов, что вызвало заявления о террористической активности со стороны Киева. При этом киевский режим признал свою причастность к этим атакам.