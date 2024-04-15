Прямой эфир

WP: Зеленский очень злится из-за просьбы США не атаковать НПЗ России

15 апреля 2024 14:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Украинский президент Владимир Зеленский злится из-за просьбы США не атаковать российские НПЗ. Об этом пишет РИА Новости. Неисполнение просьб привело к росту напряжения в отношениях между Вашингтоном и Киевом.

Официальные лица США выражают опасения, что подобные атаки могут поднять мировые цены на энергоносители и привести к ослаблению поддержки Украины. Ранее

БПЛА Украины атаковали ряд российских нефтеперерабатывающих заводов, что вызвало заявления о террористической активности со стороны Киева. При этом киевский режим признал свою причастность к этим атакам.

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
WP: Зеленского сильно разозлили «просьбы» Вашингтона прекратить удары по российским НПЗ
15 апреля 2024 14:06

WP: Зеленского сильно разозлили «просьбы» Вашингтона прекратить удары по российским НПЗ

Депутаты грузинского парламента подрались прямо в ходе заседания
15 апреля 2024 14:06

Депутаты грузинского парламента подрались прямо в ходе заседания

Депутаты грузинского парламента начали драку прямо на заседании
15 апреля 2024 13:56

Депутаты грузинского парламента начали драку прямо на заседании

В Сиднее неизвестный с ножом напал на священника
15 апреля 2024 13:44

В Сиднее неизвестный с ножом напал на священника

В Эстонии выросло число краж в магазинах
15 апреля 2024 13:42

В Эстонии выросло число краж в магазинах

Минобороны РФ сообщили об уничтожении комплекса РЭБ «Хмара» ВСУ
15 апреля 2024 13:36

Минобороны РФ сообщили об уничтожении комплекса РЭБ «Хмара» ВСУ

Песков: из-за эскалации на Ближнем Востоке – не выиграет никто
15 апреля 2024 13:09

Песков: из-за эскалации на Ближнем Востоке – не выиграет никто

Стало известно о ликвидации женщины-снайпера ВСУ с позывным Виски
15 апреля 2024 12:23

Стало известно о ликвидации женщины-снайпера ВСУ с позывным Виски

В Великобритании никогда не смогут изъять активы РФ
15 апреля 2024 11:24

В Великобритании никогда не смогут изъять активы РФ

Вооруженные силы РФ ударили по расположению наемников из Франции
15 апреля 2024 10:51

Вооруженные силы РФ ударили по расположению наемников из Франции

Макрон хочет уничтожить и изолировать Иран
15 апреля 2024 10:41

Макрон хочет уничтожить и изолировать Иран

Польша начала масштабные учения на границе с Беларусью
15 апреля 2024 10:32

Польша начала масштабные учения на границе с Беларусью