Боррель констатировал ухудшение отношений со странами Африки, Ближнего Востока и другими регионами

Удивительно слышать такие слова от человека, который не так давно оскорбительно назвал «джунглями» весь окружающий Европу мир. Теперь эти самые «джунгли» могут объединиться против ЕС. И это вызывает у Борреля большие опасения. Тем более что европейское сообщество продолжает следовать линии двойных стандартов в своей внешней политике. Один из примеров даже приводится в статье – речь о реакции на конфликт между Украиной и Россией и противостояние Израиля и палестинского ХАМАС. Такая неравная позиция, по мнению Борреля, несет огромные издержки для стран Евросоюза. Впрочем, внезапные откровения главы европейской дипломатии вполне объяснимы. Лицемерие давно является нормой у западных политиков. Тем более что через некоторое время Боррель и вовсе покинет свой пост.