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Боррель констатировал ухудшение отношений со странами Африки, Ближнего Востока и другими регионами

15 апреля 2024 18:42
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Глава европейской дипломатии внезапно признал провал внешней политики ЕС. Жозеп Боррель констатировал ухудшение отношений со странами Африки, Ближнего Востока и другими регионами. Об этом говорится в статье под его авторством, которую опубликовала Европейская служба внешних связей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боррель констатировал ухудшение отношений со странами Африки, Ближнего Востока и другими регионами-1

Удивительно слышать такие слова от человека, который не так давно оскорбительно назвал «джунглями» весь окружающий Европу мир. Теперь эти самые «джунгли» могут объединиться против ЕС. И это вызывает у Борреля большие опасения. Тем более что европейское сообщество продолжает следовать линии двойных стандартов в своей внешней политике. Один из примеров даже приводится в статье – речь о реакции на конфликт между Украиной и Россией и противостояние Израиля и палестинского ХАМАС. Такая неравная позиция, по мнению Борреля, несет огромные издержки для стран Евросоюза. Впрочем, внезапные откровения главы европейской дипломатии вполне объяснимы. Лицемерие давно является нормой у западных политиков. Тем более что через некоторое время Боррель и вовсе покинет свой пост.

# Международная политика

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