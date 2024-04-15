Глава европейской дипломатии внезапно признал провал внешней политики ЕС. Жозеп Боррель констатировал ухудшение отношений со странами Африки, Ближнего Востока и другими регионами. Об этом говорится в статье под его авторством, которую опубликовала Европейская служба внешних связей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Удивительно слышать такие слова от человека, который не так давно оскорбительно назвал «джунглями» весь окружающий Европу мир. Теперь эти самые «джунгли» могут объединиться против ЕС. И это вызывает у Борреля большие опасения. Тем более что европейское сообщество продолжает следовать линии двойных стандартов в своей внешней политике. Один из примеров даже приводится в статье – речь о реакции на конфликт между Украиной и Россией и противостояние Израиля и палестинского ХАМАС. Такая неравная позиция, по мнению Борреля, несет огромные издержки для стран Евросоюза. Впрочем, внезапные откровения главы европейской дипломатии вполне объяснимы. Лицемерие давно является нормой у западных политиков. Тем более что через некоторое время Боррель и вовсе покинет свой пост.