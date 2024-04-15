WP: Зеленского сильно разозлили «просьбы» Вашингтона прекратить удары по российским НПЗ

Президент Украины Владимир Зеленский сильно разозлился из-за призывов американских чиновников прекратить систематические атаки с помощью дронов и другого дальнобойного вооружения на нефтеперерабатывающие предприятия, находящиеся на территории России. Об этом пишет издание The Washington Post, передает РИА Новости.

По данным зарубежной газеты, еще на Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей в феврале, американский представитель Камала Харрис в личной беседе с Зеленским говорила о необходимости покончить с ударами по российским НПЗ. Однако сам украинский лидер весьма негативно отреагировал на данные «просьбы».

Отметим, что представители Белого дома не единожды призывали Киев прекратить атаки по российской территории. Обосновывается это тем, что реальной военно-практической пользы подобные действия не несут, но могут сильно сказать на уровне мировых цен на нефтепродукты, из-за чего еще сильнее осложнится предоставление помощи Украине.

WP также отмечает, что если Киев и дальше не будет следовать «просьбам» и рекомендациям со стороны Белого дома, это может отразиться на дальнейшей поддержке Соединенных Штатов Украине, так как и без того натянутые отношения между Киевом и Вашингтоном могут привести к нарастанию напряженности между союзниками.