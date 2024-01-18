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Депутат Рады Украины обвинил Зеленского в выводе капиталов за границу

18 января 2024 09:47
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Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос обвиняет украинского президента Зеленского в манипулировании госбюджетом. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что с 2012 года Зеленский и его сотрудники вывели в офшоры около 40 млн долларов, полученные от олигарха Коломойского. Также Лерос заявил, что в 2014 году Зеленский не заплатил налоги, но в то же время извлек деньги из госбюджета и купил недвижимость в Европе.

Пресс-секретарь российского президента Песков ранее отметил, что помощь Евросоюза Украине идет на нужды армии и что в Киеве растет коррупция. По сообщению Politico, Белый дом серьезно озабочен проблемой коррупции в Украине.

Также Литовский президент Науседа заявил, что коррупционные скандалы в  Украине повлияли на решения Запада о поставках оружия ВСУ.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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