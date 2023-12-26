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Депутат Рады: у Украины нет денег на мобилизацию 500 тысяч человек

26 декабря 2023 13:25
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Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что Украина не имеет достаточно средств для того, чтобы мобилизовать 500 000 человек. Об этом пишет РИА Новости.

Он сообщил, что оборонный бюджет на 2024 год уменьшился на 300 млрд гривен по отношению к 2023 году. Чуть ранее, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский затронул тему масштабных мобилизаций на своей пресс-конференции.

Как уточнил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, на мобилизацию такого большого количества населения потребуется не менее года. С 24 февраля 2022 года Украина находится на военном положении.

# Международная политика

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