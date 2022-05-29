Депутат Европарламента заявил, что санкции против России не остановят боевые действия в Украине

В последнее время актуальными были два вопроса, которые сегодня волнуют не только нас, но и весь мир: это безопасность и экономика, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мислав Колакушич, депутат Европарламента:

Невероятная ложь и лицемерие о том, что санкции против нефти и газа из России помогут остановить боевые действия в Украине. Если бы мы действительно боролись за мир, то нам следовало бы незамедлительно ввести санкции против Саудовской Аравии, которая несколько лет разжигает войну в Йемене. Также было бы необходимо ввести эмбарго на нефть и газ из США, принимавших участие в большем количестве войн, чем любая другая европейская страна.