Депутат Европарламента заявил, что санкции против России не остановят боевые действия в Украине

В последнее время актуальными были два вопроса, которые сегодня волнуют не только нас, но и весь мир: это безопасность и экономика, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В последнее время актуальными были два вопроса, которые сегодня волнуют не только нас, но и весь мир: это безопасность и экономика, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Мислав Колакушич, депутат Европарламента:
Невероятная ложь и лицемерие о том, что санкции против нефти и газа из России помогут остановить боевые действия в Украине. Если бы мы действительно боролись за мир, то нам следовало бы незамедлительно ввести санкции против Саудовской Аравии, которая несколько лет разжигает войну в Йемене. Также было бы необходимо ввести эмбарго на нефть и газ из США, принимавших участие в большем количестве войн, чем любая другая европейская страна.
Ольга Коршун, СТВ:
Все как на духу высказал в Европарламенте депутат от Хорватии. Видимо, единственный, кому надоело с высоких трибун вешать лапшу на уши другим и самому есть ее на завтрак, обед и ужин. В принципе, к такому мы уже привыкли. Но в этот раз на Западе действительно заварили такую кашу, что расхлебываем буквально всем миром. А самые большие порции достаются европейцам, которые во всю наслаждаются санкционным послевкусием.