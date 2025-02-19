Денежный скандал в США! Миллионы умерших людей десятки лет получали выплаты и пособия

Как выяснилось, всякого рода выплаты и пособия десятки лет получали несколько миллионов умерших людей или так называемые долгожители, которым, судя по документам, около 200 лет. Соцслужбы выплатили им в общей сложности около 72 миллиардов долларов. Куда и кому на самом деле пошли эти деньги, пока неизвестно. В федеральном агентстве соцобеспечения эти астрономические траты объяснили несовершенством электронной базы американцев. Однако точную оценку произошедшему должна дать комиссия, которая изучает деятельность соцсистемы.