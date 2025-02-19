Владимир Зеленский намерен быть президентом Украины до момента вступления страны в НАТО и Евросоюз. Такое заявление он сделал в интервью ARD, пишет РИА Новости.

Глава киевского режима отметил, что до тех пор, пока этого не произойдет, пост лидера страны он не покинет.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы в Украине после этого не проводились на фоне военного положения и всеобщей мобилизации. Так объяснял ситуацию киевский режим. В среду, 19 февраля, комментируя результаты переговоров США и России в Эр-Рияде, глава Белого дома Трамп поддержал необходимость проведения выборов в Украине. Президент США также обратил внимание, что рейтинг Зеленского находится на крайне низком уровне – всего 4%.