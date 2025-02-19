Спецпосланник Дональда Трампа прибыл в Киев

Спецпосланник президента США по украинскому урегулированию Кит Келлог находится на территории Украины. Он уже в Киеве, информирует РИА Новости.

Сообщается, что украинский телеканал в среду, 19 февраля, транслировал кадры прибытия спецпредставителя Соединенных Штатов. А накануне визит Келлога подтвердил Владимир Зеленский во время общения с украинскими журналистами в формате онлайн.

Ранее сообщалось, что глава Белого Дома Трамп ставил задачу Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение ста дней. Сам спецпредставитель отмечает, что Штаты понимают необходимость гарантий безопасности и часть его лично миссии – слушать, а затем, вернувшись в США разговаривать с Трампом «чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем». Его слова приводит украинский телеканал «Общественное».