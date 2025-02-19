Латвия продолжает возводить линию обороны на стыке границ с Россией и Беларусью

Сопредельные Беларуси страны не разделяют принципов добрососедства. Прибалтийские республики в своем маниакальном желании отгородиться от нас готовы уничтожать все препятствия на пути. Особенно преуспела в этом Латвия. В конце прошлого года она стала возводить линию обороны на стыке границ с нашей страной и Россией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тяжелая техника рыла рвы, устанавливала противотанковые заграждения. В результате этой деятельности оказался снесен «мост дружбы», соединяющий наши страны. Причем, сделано это было без согласования с Минском. Обломки бетонной эстакады рухнули в реку, их даже не удосужились убрать. Эта вандальная деятельность была затеяна для того, чтобы возвести на этом месте трехметровый забор с колючей проволокой и распахать контрольно-следовую полосу.