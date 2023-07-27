Украинское правительство – одно из самых коррумпированных в мире. Так считают чиновники в США, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, пишет РИА Новости.

По словам Херша, представители власти в Америке в кулуарах называют это государство коррумпированным, а правительство Украины – самым глупым.

В четверг, 27 июля, журналист-расследователь Херш выступил с еще одним заявлением. Он сообщил, что Вашингтон сыграл решающую роль в двух атаках на Крымский мост. По его словам, при террористическом акте были применены технологии США. Беспилотником управляли дистанционно. Как сообщалось, последняя атака на Крымский мост со стороны ВСУ была совершена в ночь на 17 июля. Тогда пострадала несовершеннолетняя, а родители ребенка погибли. СК Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».