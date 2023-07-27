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​Херш: Штаты считают Украину самой коррумпированной страной

27 июля 2023 13:57
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Украинское правительство – одно из самых коррумпированных в мире. Так считают чиновники в США, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, пишет РИА Новости. 

По словам Херша, представители власти в Америке в кулуарах называют это государство коррумпированным, а правительство Украины – самым глупым. 

В четверг, 27 июля, журналист-расследователь Херш выступил с еще одним заявлением. Он сообщил, что Вашингтон сыграл решающую роль в двух атаках на Крымский мост. По его словам, при террористическом акте были применены технологии США. Беспилотником управляли дистанционно. Как сообщалось, последняя атака на Крымский мост со стороны ВСУ была совершена в ночь на 17 июля. Тогда пострадала несовершеннолетняя, а родители ребенка погибли. СК Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». 

# Международная политика # Сеймур Херш

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