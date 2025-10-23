Желание установить мир и не дать военным планам Брюсселя сбыться популярно не только в официальных кабинетах, но и на улицах Венгрии. «Марш мира» в Будапеште собрал десятки тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако политическая акция оказалась не единственной. Оппозиция вывела на улицу своих людей. Теперь на них многолюдно, а речи политиков становятся все жестче.

Утром сотни тысяч человек со всей страны приехали в столицу, чтобы выступить против военных планов ЕС. Протестующие заявили, что страна не намерена поддерживать конфликт в Украине. Брюссель, вместо того чтобы положить конец кровопролитию дипломатическим путем, продолжает вливать последние копейки в украинскую оборону. И все это происходит за счет граждан, которые пытаются сопротивляться колониальным замашкам Евросоюза.