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Дело об убийстве афроамериканца в США: экс-полицейскому грозит пожизненный срок или смертная казнь

19 июня 2020 07:22
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Новости США. Очередное громкое дело в Соединенных Штатах Америки. Экс-полицейскому в деле об убийстве афроамериканца в Атланте грозит серьезное наказание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело об убийстве афроамериканца в США: экс-полицейскому грозит пожизненный срок или смертная казнь-1

Дело об убийстве афроамериканца в США: экс-полицейскому грозит пожизненный срок или смертная казнь-3

Дело об убийстве афроамериканца в США: экс-полицейскому грозит пожизненный срок или смертная казнь-5

Стража порядка обвиняют по одиннадцати пунктам. По мнению следователей, действия погибшего не представляли неминуемой угрозы для жизни полицейского, поэтому необходимости стрелять в упор не было.

Мужчине грозит пожизненный срок или смертная казнь.

Дело об убийстве афроамериканца в США: экс-полицейскому грозит пожизненный срок или смертная казнь-8

Дело об убийстве афроамериканца в США: экс-полицейскому грозит пожизненный срок или смертная казнь-10

Дело об убийстве афроамериканца в США: экс-полицейскому грозит пожизненный срок или смертная казнь-12

Дело об убийстве афроамериканца в США: экс-полицейскому грозит пожизненный срок или смертная казнь-14

Напомним, инцидент произошел в минувшие выходные. Афроамериканец в нетрезвом состоянии уснул за рулем, перекрыв проезд другим автомобилям. В ходе задержания он оказал сопротивление, отнял у одного из офицеров электрошокер и выстрелил из него. В ответ правоохранитель открыл огонь на поражение.

# Убийство # Фотофакт

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