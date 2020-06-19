Дело об убийстве афроамериканца в США: экс-полицейскому грозит пожизненный срок или смертная казнь

Новости США. Очередное громкое дело в Соединенных Штатах Америки. Экс-полицейскому в деле об убийстве афроамериканца в Атланте грозит серьезное наказание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Очередное громкое дело в Соединенных Штатах Америки. Экс-полицейскому в деле об убийстве афроамериканца в Атланте грозит серьезное наказание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стража порядка обвиняют по одиннадцати пунктам. По мнению следователей, действия погибшего не представляли неминуемой угрозы для жизни полицейского, поэтому необходимости стрелять в упор не было.
Мужчине грозит пожизненный срок или смертная казнь.
Напомним, инцидент произошел в минувшие выходные. Афроамериканец в нетрезвом состоянии уснул за рулем, перекрыв проезд другим автомобилям. В ходе задержания он оказал сопротивление, отнял у одного из офицеров электрошокер и выстрелил из него. В ответ правоохранитель открыл огонь на поражение.